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Латвія закриє два пункти перетину кордону з РФ

Призупинення роботи цих пунктів розвантажить Державну прикордонну охорону та інші служби.

Латвія закриє два пункти перетину кордону з РФ
Фото: Saeimas administrācija

Уряд Латвії ухвалив закрити пункти перетину кордону з Росією Вієнтулі та Педедзе.

Про це повідомляє Delfi.

Як зазначило Міністерство внутрішніх справ Латвії, Вієнтулі - пункт прикордонного контролю на латвійсько-російському кордоні із найнижчою пропускною спроможністю. Він став би з 16 жовтня останньою можливістю для в'їзду до Росії з третіх країн по суші власників українських паспортів віком від 14 років. 

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Якщо Вієнтулі буде закрито, громадяни України зможуть потрапити до Росії лише через пункт перетину кордону в аеропорту Шереметьєво у Москві.

МВС повідомляє, що на латвійсько-російському кордоні створюються умови, які можуть суттєво вплинути на громадський порядок та створити загрозу безпеці країни. 

Про ухвалене рішення МЗС проінформує Росію.

Призупинення роботи цих пунктів розвантажить Державну прикордонну охорону та інші служби. Їх можна буде направити на охорону інших ділянок кордону.

На латвійсько-російському кордоні залишаються місця перетину в Тереховому та Гребеневому.

В кінці вересня повідомлялось, що Латвія готова закрити кордон із Росією та Білоруссю у разі масового напливу мігрантів.

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