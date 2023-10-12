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Австрія виділить 40 млн євро на відновлення в Україні й Молдові

"Австрія вкотре демонструє свою солідарність із країнами, які постраждали від кризи".

Австрія виділить 40 млн євро на відновлення в Україні й Молдові

Австрія виділить 40 мільйонів євро для підтримки проєктів реконструкції та відновлення в Україні та Молдові.

Про це повідомляється на сайті федерального міністерства Австрії, передає Укрінформ.

"Австрія вкотре демонструє свою солідарність із країнами, які постраждали від кризи. Цією інвестицією ми підкреслюємо нашу відданість підтримці реконструкції та відновлення в Україні та Молдові", - прокоментував надання допомоги міністр фінансів Магнус Бруннер.

Зазначається, що Австрія взяла на себе зобов'язання інвестувати 30 млн євро у межах нещодавно започаткованої Спеціальної програми для України та Молдови (SPUR) в рамках Міжнародної асоціації розвитку (МАР), суборганізації Групи Світового банку.

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Крім того, негайну додаткову підтримку у розмірі 10 млн євро обіцяно через Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформування в Україні.

"Внесок через МАР дає змогу залучити кошти в обсязі приблизно 90 млн євро. МАР займається боротьбою з бідністю та сприянням сталому розвитку в найбідніших країнах світу. Ці 90 млн євро будуть спрямовані, зокрема, на подолання дефіциту фінансування важливих рамкових проєктів в Україні у сферах енергетики, транспортної інфраструктури та охорони здоров'я, а також на підтримку проєктів у Молдові", - йдеться в повідомленні.

Загальна сума фінансування SPUR становить 6 млрд доларів. Більша частина цієї суми, 5,7 млрд доларів, призначена для України, тоді як Молдова отримає 300 млн.

Нагадаємо, 26 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Національної ради Австрії. Йшлося про готовність австрійської сторони приєднатися до реалізації української формули миру та підготовку саміту миру.

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