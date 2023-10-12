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США підтримають Фінляндію та Естонію в розслідуванні вибуху на газопроводі Balticсonnector

Інцидент також розглядали нині міністри оборони країн НАТО на зустрічі у Брюсселі.

США підтримають Фінляндію та Естонію в розслідуванні вибуху на газопроводі Balticсonnector
Ентоні Блінкен

США підтримають Фінляндію та Естонію в розслідуванні вибуху на газопроводі Balticсonnector.

Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен.

"Ми підтримуємо союзників по НАТО Фінляндію та Естонію в їхньому розслідуванні збитків підводної інфраструктури в Балтійському морі і підтримуємо їхнє розслідування з метою встановлення причини", - йдеться в дописі держсекретаря у Х (екствітер).

Цей інцидент розглядали нині міністри оборони країн НАТО на зустрічі у Брюсселі, передає Ruters.

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Нагадаємо, згідно з прес-релізом фінського уряду, влада виявила місце пошкодження газопроводу Balticсonnector у ніч на 8 жовтня. Зафіксували незвичне падіння тиску. Тоді ж виявили і несправність в інтернет-кабелі.

Джерела видання повідомили, що ситуація серйозна. За оцінками, газопровід вийде з ладу на декілька місяців. Прикордонна служба та Сили оборони Фінляндії займаються розслідуванням.

ЗМІ повідомляли, що фінський уряд та Сили оборони країни підозрюють, що це Росія завдала удару.

Норвезький дослідний інститут NORSAR зазначив, що поблизу газопроводів у східній частині Балтійського моря було зафіксовано сейсмічний сигнал.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Альянс надасть "рішучу відповідь", якщо буде доведено умисність пошкодження трубопроводу між Фінляндією та Естонією.

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