200 українців зможуть вилетіти з Ізраїлю в суботу, - посол

200 українців зможуть вилетіти з Ізраїлю до Румунії в суботу ввечері.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі національного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Евакуація наших громадян відбувається таким чином: аеропорт Бен-Гуріон працює в штатному режимі, на сайті посольства зголосилися близько 1 тис. громадян, які заповнили анкету з підтвердженням про те, що вони готові заплатити вартість квитка... Перший евакуаційний рейс, тобто перші 200 осіб, квитки яких уже оформлені і які за ціною є абсолютно прийнятні, вилітатимуть до Румунії, Бухареста, увечері в суботу", - сказав Корнійчук.

Він додав, що наступний евакуаційний рейс з Ізраїлю також вилітатиме до Румунії, він планується в неділю ввечері.

За словами посла, головна проблема евакуації з Ізраїлю полягає в тому, що багато іноземних компаній скасували рейси, а вартість квитків зросла до $1 тис. до Європи. Корнійчук також наголосив, що консули в Ізраїлі працюють цілодобово, і насамперед допомагають тим, хто звертається за українськими телефонами, оскільки це люди, які не проживали в Ізраїлі постійно.

Подальші евакуаційні рейси залежатимуть від попиту.

Водночас, евакуація українців із Сектора Гази так і не розпочалася з огляду на закритий єдиний пункт пропуску.

"На жаль, евакуація не розпочалася, оскільки єдиний пункт пропуску Рафах залишається закритим, і ми не можемо на це вплинути, як і інші посольства. Тобто йдеться про те, що жодне з європейських посольств, як і США, не евакуювали жодного свого громадянина", - пояснив посол.

За його словами, для евакуації все готово, а кількість людей, які погодилися на евакуацію із Сектора Гази, збільшується кожної години. За даними на ранок четверга, евакуюватися хотіли 250 людей.

Корнійчук наголосив, що щойно буде відкрито будь-який пункт пропуску із Сектора Гази, тоді розпочнеться евакуація.

Нагадаємо, що в Ізраїлі загинули семеро українців, ще дев’ятеро вважаються зниклими безвісти.