Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Чинний нардеп отримав підозру в організації заволодіння майном держави на суму понад 2,1 млрд грн
Чинний нардеп отримав підозру в організації заволодіння майном держави на суму понад 2,1 млрд грн
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
ГоловнаСвіт

200 українців зможуть вилетіти з Ізраїлю в суботу, - посол

Подальші евакуаційні рейси залежатимуть від попиту.

200 українців зможуть вилетіти з Ізраїлю в суботу, - посол
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

200 українців зможуть вилетіти з Ізраїлю до Румунії в суботу ввечері.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі національного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Евакуація наших громадян відбувається таким чином: аеропорт Бен-Гуріон працює в штатному режимі, на сайті посольства зголосилися близько 1 тис. громадян, які заповнили анкету з підтвердженням про те, що вони готові заплатити вартість квитка... Перший евакуаційний рейс, тобто перші 200 осіб, квитки яких уже оформлені і які за ціною є абсолютно прийнятні, вилітатимуть до Румунії, Бухареста, увечері в суботу", - сказав Корнійчук.

Він додав, що наступний евакуаційний рейс з Ізраїлю також вилітатиме до Румунії, він планується в неділю ввечері.

За словами посла, головна проблема евакуації з Ізраїлю полягає в тому, що багато іноземних компаній скасували рейси, а вартість квитків зросла до $1 тис. до Європи. Корнійчук також наголосив, що консули в Ізраїлі працюють цілодобово, і насамперед допомагають тим, хто звертається за українськими телефонами, оскільки це люди, які не проживали в Ізраїлі постійно.

Подальші евакуаційні рейси залежатимуть від попиту.

Водночас, евакуація українців із Сектора Гази так і не розпочалася з огляду на закритий єдиний пункт пропуску.

"На жаль, евакуація не розпочалася, оскільки єдиний пункт пропуску Рафах залишається закритим, і ми не можемо на це вплинути, як і інші посольства. Тобто йдеться про те, що жодне з європейських посольств, як і США, не евакуювали жодного свого громадянина", - пояснив посол.

Підписуйтесь на наш Google News

За його словами, для евакуації все готово, а кількість людей, які погодилися на евакуацію із Сектора Гази, збільшується кожної години. За даними на ранок четверга, евакуюватися хотіли 250 людей.

Корнійчук наголосив, що щойно буде відкрито будь-який пункт пропуску із Сектора Гази, тоді розпочнеться евакуація.

Нагадаємо, що в Ізраїлі загинули семеро українців, ще дев’ятеро вважаються зниклими безвісти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies