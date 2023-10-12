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Республіканцю Скалізу бракує голосів на посаду спікера Палати представників, − Reuters

Законодавцям вказали конкретний час голосування, але нічого не відбулося після того.

Республіканцю Скалізу бракує голосів на посаду спікера Палати представників, − Reuters
Фото: EPA/UPG

Республіканці, які висунули Стіва Скаліза на посаду спікера Палати представників, відклали подальші дії, оскільки йому не вистачило підтримки, необхідної для голосування повної палати, пише Reuters.

Скаліз, який зараз займає друге місце в рейтингу лідерів Республіканської партії, випередив суперника Джима Джордана під час таємного голосування.

Законодавцям вказали конкретний час голосування, але нічого не відбулося після того, як кілька прихильників Джордана заявили, що вони не підтримають Скаліза.

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Республіканці можуть дозволити собі лише кілька таких провалів, оскільки вони контролюють палату незначною більшістю 221-212, і очікується, що демократи не голосуватимуть за жодного кандидата від них.

“Ми докладаємо всіх зусиль, щоб об'єднатися. Нам треба об'єднатися, бо світ не чекає. Очевидно, нам ще є над чим працювати”, − сказав Скаліз репортерам. 

Виконувач обов'язків спікера Патрік МакГенрі заявив журналістам, що голосування “може відбутися вже сьогодні”. За словами джерела, Джордан планує проголосувати за Скалізе і закликає своїх колег зробити те саме.

У січні колишньому сектору Кевіну Маккарті довелося пройти 15 турів голосування, перш ніж отримати крісло. Перед тим, як вибрати Скаліза, республіканці відхилили пропозицію, згідно з якою їхній кандидат мав отримати 217 із 221 голосу. Це дозволило йому швидко виграти номінацію, але залишило відкритим питання про те, чи зіткнеться він із повторенням битви за роль спікера, яка тривала протягом чотирьох днів.

Нагадаємо, об'єднання "Республіканці за Україну" поставило Скалізу оцінку В. Він голосував за проукраїнські ініціативи, водночас не робив прямих заяв на підтримку України. Водночас Скаліз вже заявив, що першою дією Палати представників під його керівництвом буде ухвалення резолюції на підтримку Ізраїлю.

4 жовтня Палата представників Конгресу США вперше в історії проголосувала за усунення конгресмена, республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера.

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