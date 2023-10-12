В Італії антимафіозний автор може сісти у в’язницю за те, що назвав Мелоні “сволотою”

“Незгода з думкою уряду не повинна прирівнюватись до проблем із законом”, − заявили у всесвітній асоціації письменників Pen International.

Суддя в Римі готується винести вердикт у кримінальній справі про наклеп проти італійського антимафіозного автора Роберто Савіано за те, що він назвав прем'єр-міністерку Джорджу Мелоні “cволотою”.

Про це пише The Guardian.

У справі, яка привернула увагу міжнародної спільноти і розкритикувала драконівські закони Італії про дифамацію, Савіано, який жив під захистом поліції з моменту публікації свого бестселера “Гоморра”, загрожує до трьох років ув'язнення, якщо його провину буде визнано кримінальним судом Риму в четвер.

Всесвітня асоціація письменників Pen International висловила солідарність із Савіано та закликала Мелоні зняти звинувачення.

“Той факт, що цей позов був ініційований Мелоні, прем'єр-міністеркою Італії, є небезпечним попередженням для письменників та журналістів, припускаючи, що їхні слова можуть призвести до тривалих судових позовів, фінансової напруги, емоційного стресу та можливого тюремного ув'язнення”, − зазначили в організації.

“Незгода з думкою уряду не повинна прирівнюватись до проблем із законом”, − додали у Pen International.

У грудні 2020 року Савіано розкритикував у телеінтерв’ю Мелоні та її колегу, лідера ультраправих Маттео Сальвіні за їхню уїдливість щодо благодійних кораблів, які рятують людей у Середземному морі. На прохання прокоментувати смерть шестимісячної дитини з Гвінеї унаслідок аварії корабля Савіано відповів: "Вся нісенітниця, морські таксі, круїзи (для мігрантів). Єдине, що я можу сказати: виродки, як ви могли? Мелоні, Сальвіні: виродки”.

У той час Мелоні, уряд якої прийшов до влади в жовтні минулого року, описала відомого автора та журналіста як “серійного ненависника”, додавши, що їй “набридло бути свідком цієї огидної спекуляції”.

Проти Савіано були порушені справи про наклеп двома іншими чинними міністрами уряду, включно з віцепрем’єр-міністром Сальвіні, колишнім міністром внутрішніх справ. Він подав до суду на автора в 2018 році після того, як той назвав його у дописі в соцмережах “il ministro della mala vita”. Це приблизно означає “міністр кримінального світу”. Розгляд справи триває.

У травні цього року Савіано виграв цивільну справу про наклеп, порушену в 2020 році Дженнаро Санджуліано, міністром культури в уряді Мелоні.

Наклеп карається в Італії позбавленням волі на строк від шести місяців до трьох років. Найвищий суд Італії раніше закликав законодавців змінити закон, стверджуючи, що тюремне ув’язнення в таких випадках є неконституційним.

У 2022 році Італія посіла 58-ме місце у світовому індексі свободи преси “Репортерів без кордонів”.

Ставши прем'єр-міністром, Мелоні також подала до суду на журналістів лівої газети Domani, тоді як міністр фінансів Джанкарло Джорджетті нещодавно заявив, що також подасть до суду на видання. Журналісти в Італії регулярно отримують погрози судом від членів уряду Мелоні.

“Однак я не думаю, що життя журналістів стало гіршим (за її уряду), оскільки завжди був тиск з боку всіх урядів і кабінетів”, − сказав Джанні Ріотта, директор школи журналістики Римського університету Луїса.

“Журналісти повинні бути більш свідомими, особливо в соціальних мережах… Завжди краще ніколи не завдавати особистих образ. З іншого боку, політики мають визнати, що публічна особа є публічною особою”, − додав він.

Нагадаємо, російський Другий Західний окружний військовий суд заочно засудив журналіста Айдера Муждабаєва, одного з керівників кримськотатарського телеканалу ATR, до шести років позбавлення волі.