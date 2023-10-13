Італійського журналіста, який назвав Мелоні “сволотою”, оштрафували умовно

Відомого італійського журналіста Роберто Савіано суд визнав винним у наклепі – він назвав прем’єр-міністерку Джорджу Мелоні “сволотою” в телевізійному інтерв’ю.

Про це пише BBC.

Його умовно оштрафували на 1000 євро. Йому доведеться заплатити лише у разі, якщо він повторить правопорушення. Адвокат Савіано заявив, що він оскаржить вирок.

Учасники процесу заявили, що вирок є “лякаючим сигналом” щодо свободи преси у країні.

Савіано заявив журналістам, що уряд Мелоні намагався “залякати” його за те, що він “викрив брехню про мігрантів”. Адвокат Мелоні назвав його слова "образою", а не критикою, звинувативши в “надмірній, вульгарній та агресивній лексиці”.

Інцидент стався у грудні 2020 року, ще до того, як Мелоні стала прем’єр-міністром. Савіано розкритикував її та лідера ультраправих Маттео Сальвіні за їхні коментарі щодо благодійних суден для порятунку мігрантів. Як лідер опозиції Мелоні заявила, що човни з врятованими мігрантами повинні бути потоплені.

Міжнародна асоціація письменників Pen заявила, що це рішення є “тривожною поразкою для свободи слова” та надіслало “небезпечне попередження письменникам і журналістам у всій країні”.

Відповідно до італійського законодавства, деякі справи про наклеп можуть бути визнані кримінальними та передбачають позбавлення волі до трьох років. Мелоні подалваа подібні позови в минулому, зокрема проти редакторів газети Domani, які припустили, що вона намагається допомогти депутату від її власної партії виграти державний контракт на закупівлю масок під час пандемії коронавірусу.

Раніше цього року стало відомо, що вона також подала до суду на співака Placebo Браяна Молко за наклеп, після того як він назвав її фашисткою та расисткою під час концерту в Турині.

Нагадаємо, наклеп карається в Італії позбавленням волі на строк від шести місяців до трьох років. Найвищий суд Італії раніше закликав законодавців змінити закон, стверджуючи, що тюремне ув’язнення в таких випадках є неконституційним.

У 2022 році Італія посіла 58-ме місце у світовому індексі свободи преси “Репортерів без кордонів”.