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Азербайджан може почати вторгнення у Вірменію, — Politico

У Держдепі сподіваються, що країни вирішать усі суперечки шляхом "прямих переговорів".

Азербайджан може почати вторгнення у Вірменію, — Politico
Фото: asbares.com

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив про можливе загострення конфлікту групу законодавців, — пише Politico.

За даними видання, 3 жовтня законодавці вимагали від Блінкена вжити можливих заходів проти президента Азербайджану Ільхама Алієва у відповідь на вторгнення до Нагірного Карабаху у вересні, зазначили джерела видання на умовах анонімності.

Блінкен зауважив, що його відомство шукає шляхи притягнення Азербайджану до відповідальності і не планує поновлювати давню відмову, яка дозволяє США надавати військову допомогу Баку.

"Держдеп бачить можливість того, що Азербайджан вторгнеться на південь Вірменії в найближчі тижні", — додав він.

Однак, Блінкен висловив впевненість у продовженні дипломатичних переговорів між Вірменією та Азербайджаном.

На зустрічі із Блінкеном були присутні як представники Республіканської, так і Демократичної партій, зокрема, Ненсі Пелосі, Анна Ешоо з Каліфорнії та Френк Паллоне з Нью-Джерсі.

У своїй заяві Державний департамент відмовився коментувати факт такої розмови, однак Блінкен висловив упевненість щодо поточних дипломатичних переговорів між Вірменією та Азербайджаном.

Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що Азербайджан затримав колишніх президентів Нагірного Карабаху. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. До цього голова сепаратистів Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян оголосив, що з 1 січня 2024 "Республіка Арцах" припинить своє існування. Під час зустрічі у Гранаді Алієв відмовився від перемовин із Пашиняном за посередництва європейських лідерів.

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