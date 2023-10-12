Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю

Серед заручників, яких захопив ХАМАС під час нападу на Ізраїль, є американці.

Держсекретар Ентоні Блінкен прилетів до Ізраїлю, щоб продемонструвати підтримку країни з добу США. Очікується, що під час візиту він зустрінеться з високопоставленими ізраїльськими чиновниками, а також спробує допомогти звільнити заручників, викрадених бойовиками ХАМАС.

Про це пише SkyNews.

Видання зазначає, що частина заручників – американці.

Блінкен також має допомогти створити безпечний вихід цивільних людей Гази з анклаву напередодні можливого наземного вторгнення Ізраїлю.

Окрім того, вранці було оголошено, що держсекретар США зустрінеться з президентом Палестини Махмудом Аббасом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль на знак солідарності на тлі бойових дій у Газі.

За інформацією The Times of Israel, кількість загиблих ізраїльтян з початку нападу бойовиків ХАМАС продовжує зростати. Станом на ранок 12 жовтня відомо про 1 300 жертв.