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Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю

Серед заручників, яких захопив ХАМАС під час нападу на Ізраїль, є американці.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю
Фото: news.sky.com

Держсекретар Ентоні Блінкен прилетів до Ізраїлю, щоб продемонструвати підтримку країни з добу США. Очікується, що під час візиту він зустрінеться з високопоставленими ізраїльськими чиновниками, а також спробує допомогти звільнити заручників, викрадених бойовиками ХАМАС.

Про це пише SkyNews.

Видання зазначає, що частина заручників – американці.

Блінкен також має допомогти створити безпечний вихід цивільних людей Гази з анклаву напередодні можливого наземного вторгнення Ізраїлю.

Окрім того, вранці було оголошено, що держсекретар США зустрінеться з президентом Палестини Махмудом Аббасом. 

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль на знак солідарності на тлі бойових дій у Газі.

За інформацією The Times of Israel, кількість загиблих ізраїльтян з початку нападу бойовиків ХАМАС продовжує зростати. Станом на ранок 12 жовтня відомо про 1 300 жертв.

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