Буданов назвав ознаки причетності росіян до атаки ХАМАС на Ізраїль

Терористи ХАМАС під час нападу на Ізраїль застосовували тактику, типову для росіян в Україні: використовували FPV-дрони проти бронетехніки. Окрім цього, є і інші ознаки причетності РФ, розповів у інтерв'ю УП начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Використання FPV-безпілотників проти броні Буданов назвав "ноу-хау нашої війни". Він вважає, що ніхто інший, як люди, які пройшли театр воєнних дій в Україні, не могли такого робити.

"Оскільки там не було нас, значить, це були росіяни", – сказав він.

Іншими ознаками, що вказують на залученість росіян до нападу терористів, є те, що за тиждень до атаки на території Лівану почала офіційно мовити російська станція "Супутник" арабською мовою.

"Це мовлення в абсолютно пропагандистському стилі з явними російськими наративами", – сказав начальник ГУР.

Друга ознака – 24 вересня російський космічний апарат, який здатен вести радіоелектронну розвідку та перехоплення супутникових сигналів, був переміщений на геостаціонарну орбіту Ізраїля.

"Нагадаю, що в період з 22 по 24 вересня був офіційний візит російської військової делегації в Іран. Нам відомо, що було кілька, скажімо так, побажань з іранської сторони. Одне з них стосувалося розширення спроможностей щодо розвідувальної інформації. Тепер зрозуміло, яку саме розвідувальну інформацію почали росіяни надавати всім зацікавленим сторонам. Наголошую, що тут не один Іран, а всі зацікавлені сторони", – додав він.

Україні також відомо, що захоплена росіянами техніка Сил оборони була передана ворогом угрупованню ХАМАС. Здебільшого це піхотне озброєння.

Буданов вважає, що якщо конфлікт у Ізраїлі завершиться не довше ніж за декілька тижнів, то Україні в контексті її війни хвилювався не варто.

"Але якщо ситуація затягнеться, цілком зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не тільки в Україну треба буде постачати озброєння і боєприпаси", – сказав він.

Нагадаємо, 8 жовтня російська пропаганда почала поширювати відео, на якому ХАМАС демонструє начебто українську зброю. Фейк створили задля того, щоб звинуватити Україну в продажі озброєння терористам і таким чином негативно вплинути на бажання союзників продовжувати допомагати українцям.