Російська пропаганда почала поширювати відео, на якому ХАМАС демонструє начебто українську зброю

Російські пропагандисти поширюють відео, на якому начебто представники терористичного угрупування ХАМАС демонструють українську зброю.

Про це повідомляє Military Media Center.

У відео арабською мовою стверджують, що це Україна продала терористам західні зразки озброєння.

У Military Media Center зазначили, що відео триває лише 12 секунд і викликає багато сумнівів. Зокрема, те, що західні партнери пильно слідкують за озброєнням та військовою технікою, які вони постачають Україні для боротьби з російським агресором. Тому наша держава не може нічого нікому продати. "Вірогідно, відео нашвидкоруч зняте якимось з російських центрів інформаційно-психологічних операцій. Таким чином росіяни намагаються виправдати себе і створити ілюзію того, що вони непричетні до терористів з «ХАМАС». Ну ми то знаємо про зустрічі високопосадовців РФ з лідерами та членами терористичної організації", - йдеться в повідомленні медіацентру.

Нагадаємо, спроби Росії дискредитувати Україну перед західними партнерами і зупинити постачання зброї тривають постійно.

Торік посольстві РФ у Норвегії розповсюджували маніпуляцію про те, що “організатори постачання озброєння Києву не можуть не усвідомлювати загрози потрапляння… зброї до рук ультраправих націонал-радикалів та терористів не лише в Україні, а й за її межами”.

Російські медіа навесні цього року поширювали фейк, що “корупція в Україні викликає серйозне занепокоєння у представників Міноборони США”, а “Київ неналежним чином використовує американську військову допомогу". Росіяни вигадали, що частину західної зброї "вже знаходили в Африці, куди вона потрапила через контрабанду”.

Раніше ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що ключова ціль РФ – дискредитувати Україну як отримувача зброї. Країна-агресор робила інформаційні вкиди і в Україні, і в країнах Заходу через ручних експертів, які говорили, що наша держава "якось не так" використовує зброю, щось не контролює, десь ця зброя. За словами Маляр, в Україні давно встановленні системи відстеження логістики, тому місце перебування одиниці зброї для західних партнерів відоме.

Також Росія робила спроби зірвати постачання озброєння через інші держави. Зокрема, в Польщі на початку березня викрили російську агентурну мережу, яка готувала диверсії та стежила за залізничними маршрутами до України. Зловмисники планували підривати поїзди зі зброєю та гуманітарною допомогою Україні.