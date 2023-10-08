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На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
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На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко

За два дні у співачки мав бути день народження.

На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
Фото: Тоня Матвієнко, Facebook

У неділю, 8 жовтня, на 75-році життя перестало битися серце Народної артистки України та співачки Ніни Матвієнко. Про трагічну звістку повідомила її донька Тоня Матвієнко. 

Жодних подробиць про те, як і коли саме це сталося, Матвієнко не надала. Пост вона опублікувала вранці 8 жовтня. Співачка не дожила буквально два дні до свого 76-річчя. 

Нагадаємо, Ніна Матвієнко відома як виконавиця народних пісень. У 1978 році за великий внесок у розвиток українського мистецтва вона отримала звання заслуженої, а в 1985-му — народної артистки України. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України. Матвієнко брала участь у Помаранчевій революції і у Євромайдані.

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