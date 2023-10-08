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Підрив Каховської ГЕС: жителі Херсонщини, які втратили врожай, вже отримали понад 7 млн грн компенсацій, – Прокудін

Робота комісій, які обстежують затоплені городи, продовжується.

Підрив Каховської ГЕС: жителі Херсонщини, які втратили врожай, вже отримали понад 7 млн грн компенсацій, – Прокудін
Фото: Libkos

Жителі Херсонщини, які втратили врожай внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, вже отримали понад 7 млн грн компенсацій.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

“Затоплені тисячі земельних ділянок та знищенні десятки тисяч тонн херсонського врожаю. Це жахливі наслідки російського теракту на Каховської ГЕС. Завдяки ініціативі Мінагрополітики жителі Херсонщини, котрі постраждали від цього лиха, можуть отримати державні компенсації… Загалом уже виплачено понад 7 млн грн компенсацій. І робота комісій, які обстежують затоплені городи, продовжується”, - йдеться в повідомленні. 

Олександр Прокудін зазначив, що обговорив хід реалізації програми із заступником міністра аграрної політики та продовольства України Віталієм Головнею. Зокрема, йшлося про проблему відсутності у населення документів на землю. 

Очільник області пообіцяв, що спільно з Мінагрополітики сприятимуть приватизації ділянок. 

Також роботі заважають постійні обстріли з боку росіян. 

Нагадаємо, у середині вересня очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про ухвалення рамкового документу Міжнародної робочої групи щодо плану екологічного відновлення України. У ньому визначені три пріоритети: оцінка завданої довкіллю шкоди, пошук стратегії забезпечення відповідальності й відшкодування, а також рекомендації щодо післявоєнного переходу України до «зеленої» економіки.

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