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У Криму окупанти винесли вирок українському активісту Сергію Цигіпі

Раніше на Херсонщині активіста викрали росіяни.

У Криму окупанти винесли вирок українському активісту Сергію Цигіпі
Сергій Цигіпа
Фото: фейсбук

“Верховний суд Криму” виніс вирок журналісту, письменнику та активісту, керівнику ГО “Каховський плацдарм” Сергію Цигіпі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на російський пропагандистський ресурс Інтерфакс.

Окупанти визнали Цигіпу винним у шпигунстві. Йому призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з відбуванням терміну у виправній колонії суворого режиму.

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Як стверджують російські спецслужби, Цигіпа “передав представникам Служби безпеки України та Збройних сил України відомості про місця дислокації, чисельність та маршрути переміщення підрозділів Збройних сил Російської Федерації у зоні проведення СВО та застосовуваних ними видах військової техніки та озброєнь”.

Раніше повідомлялось, що у суботу, 12 березня 2022 року, зник активіст інформаційної оборони Нової Каховки Сергій Цигіпа.

Згодом на каналах в ютубі і телеграмі з’явилися відеозаписи із викраденим у березні журналістом і ветераном із Нової Каховки Сергієм Цигіпою.

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