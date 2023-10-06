У Криму окупанти винесли вирок українському активісту Сергію Цигіпі

Раніше на Херсонщині активіста викрали росіяни.

“Верховний суд Криму” виніс вирок журналісту, письменнику та активісту, керівнику ГО “Каховський плацдарм” Сергію Цигіпі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на російський пропагандистський ресурс Інтерфакс.

Окупанти визнали Цигіпу винним у шпигунстві. Йому призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з відбуванням терміну у виправній колонії суворого режиму.

Як стверджують російські спецслужби, Цигіпа “передав представникам Служби безпеки України та Збройних сил України відомості про місця дислокації, чисельність та маршрути переміщення підрозділів Збройних сил Російської Федерації у зоні проведення СВО та застосовуваних ними видах військової техніки та озброєнь”.

Раніше повідомлялось, що у суботу, 12 березня 2022 року, зник активіст інформаційної оборони Нової Каховки Сергій Цигіпа.

Згодом на каналах в ютубі і телеграмі з’явилися відеозаписи із викраденим у березні журналістом і ветераном із Нової Каховки Сергієм Цигіпою.