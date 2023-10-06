Ексглава "Укрспецекспорту" і син одного з колишніх керівників РНБО отримали підозри

Вони завдали компанії збитків на майже 13 млн грн.

САП і НАБУ заочно повідомили про підозру колишньому генеральному директору ДК "Укрспецекспорт" та синові першого заступника секретаря РНБО України.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зловмисники завдали компанії збитків на майже 13 млн грн.

За інформацією "Української правди", йдеться про Павла Букіна та Ігоря Гладковського.

Ексглаві "Укрспецекспорту" інкримінують порушення за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, іншому підозрюваному - за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України - організація вищевказаного зловживання.

Наразі місцеперебування зловмисників не встановили.

САП повідомила, що колишній гендиректор ДК «Укрспецекспорт» вступив у змову із сином на той час першого заступника секретаря РНБО України.

Упродовж серпня 2016 року – лютого 2017 року зловмисники забезпечили укладення та виконання необхідних договорів між ДК «Укрспецекспорт» та підконтрольним близькому родичу товариством про закупівлю висотомірів для авіаційної техніки на загальну суму 14 377 249,99 грн. При цьому різниця між ринковою вартістю товарів та ціною договору склала майже 13 млн грн.

Фото: САП

"Ці дії призвели до того, що ДК «Укрспецекспорт» завдано збитки у розмірі 12 947 075,99 грн. У свою чергу близький родич колишнього посадовця РНБО України збагатився на цьому на понад 170 тис. доларів США – саме стільки він отримав за виконання згаданого контракту", - зазначили в САП.

Досудове розслідування триває. Встановлюють інших осіб, причетних до вчинення цього злочину.

Нагадаємо, цьогоріч у серпні слідчий суддя Вищого антикорупційного суду надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього генерального директора Укрспецекспорту, ексглави Укроборонпрому, Міноборони Дмитра Саламатіна.

Саламатін упродовж 2010-2012 років у змові з іншими особами, організував підготовку і підписання агентської угоди з компанією нерезидентом, низки додаткових угод та актів приймання виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості про надані агентські послуги. Все це стало підставою для сплати «агенту» понад 23,8 млн доларів.

У 2019-му журналісти програми "Наші гроші" повідомили, що син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський був учасником мільйонних схем розкрадання в оборонному комплексі. За інформацією журналістів, Гладковський-молодший разом з партнерами організував приблизно в 2015 році поставки контрабандних російських деталей для військової техніки. При цьому державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну "Укроборонпром" знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

Після появи цієї інформації Гладковський-молодший подав до суду на Дениса Бігуса.

У 2019 році тодішній генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус доручив провести службове розслідування за фактом підписання ексгендиректором Павлом Букіним наказу про зміну статуту ДК "Укрспецекспорт".