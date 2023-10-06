​Колаборант, який для роспропаганди знімав постановне інтерв’ю про мобілізацію в Одесі, отримав 7 років тюрми

Суд визнав одесита, який на замовлення російського пропагандистського телеканалу знімав постановне інтерв’ю про мобілізацію в Одесі, винним у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Зловмисник пішов на співпрацю зі слідством, тож йому присудили сім років позбавлення волі та позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Одесит разом із приятелем-псевдожурналістом на замовлення російського телеканалу «РЕН-ТВ» створили сюжет із фейковою інформацією щодо обставин мобілізації в Одесі. Зловмисники записали неправдиве інтерв'ю з нібито співробітником Одеського обласного військкомату. Зміст питань і відповідей колаборанти отримали від російських пропагандистів.

Обвинувачений видавав себе за військкома і розповідав, як змушений "полювати" на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

Цей сюжет транслювали на російському державному каналі та в інтернеті.

Прокуратура повідомила, що обвинувальний акт щодо псевдожурналіста незабаром скерує до суду.

Нагадаємо, російська пропаганда взялася поширювати відео, на якому нібито українські військові відправляють полонених військових РФ підривати собою заміновані поля.

Тим часом Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку колишнього народного депутата України Сергія Поліщука. Він до початку повномасштабного вторгнення РФ регулярно відвідував Москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. Під час виступів на її ток-шоу "60 минут" екснардеп підтримував агресивну політику Кремля, публічно заперечував існування Української державності та поширював ворожі наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння.

Напередодні Президент Зеленський провів зустріч із очільницею Європарламенту Робертою Мецолою і обговорив боротьбу з російською пропагандою.