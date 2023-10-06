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Росіяни обстріляли кілька населених пунктів у Куп’янському районі Харківщини, є поранені

Пошкоджені будинки, господарчі споруди, електроопори.

Росіяни обстріляли кілька населених пунктів у Куп’янському районі Харківщини, є поранені

Сьогодні зранку росіяни обстріляли Куп’янський район Харківської області. Під вогнем окупантів опинилися село Петропавлівка та селище Шевченкове. Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомляє у Telegram МВС України.

Згідно з повідомленням, о четвертій ранку ворог здійснив обстріл села Петропавлівка фугасною бомбою ФАБ-500. Під час удару пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та електроопори.

Близько 9:10 окупанти здійснили ракетний обстріл селища Шевченкове з РСЗВ "Торнадо-С". Отримав поранення 56-річний чоловік. Крім того, сталося влучання ракети у поле неподалік населеного пункту.

О 10:00 росіяни знову обстріляли Шевченкове. Зафіксовано кілька влучань: два в межах населеного пункту, а одне поза межами селища. Постраждав 54-річний чоловік. Його доставили до лікарні. Також у цей час був здійснений обстріл села Нечволодівка з РСЗВ "Смерч".

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Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни обстріляли два райони Харкова. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей – десятирічний хлопчик на жінка 1955 року народження. Станом на 13:55 було відомо про 30 поранених: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років. Також постраждав 11-місячний хлопчик – брат загиблої дитини. 

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