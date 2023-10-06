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Росіяни знову вдарили по Херсону. Пошкоджено багатоповерхівку, поранено людину

Снаряд влучив біля будинку. 

Росіяни знову вдарили по Херсону. Пошкоджено багатоповерхівку, поранено людину
Наслідки обстрілу
Фото: скріншот

Російська армія вдень знову обстріляла Херсон. Поцілили по Дніпровському району міста, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Є влучання біля багатоповерхівки. За попередніми даними, поранено одну людину.

"Зокрема, поцілили поблизу багатоповерхівки. Уламками снаряда та вибуховою хвилею у будівлі з першого по третій поверх повибивало вікна", – сказав він.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли центр Херсона, внаслідок чого загинули чоловік і жінка. Крім того, загалом в області ворог поранив ще чотирьох цивільних. Окупанти б'ють по Херсону та інших звільнених населених пунктах щодня. Триває обов'зкова евакуація дітей із дітьми. Охочі виїхати з небезпечних територій можуть звернутися до контактного центру Херсонської ОВА: 0800 101 102 або безпосередньо до працівників органів місцевого самоврядування.

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