Росіяни знову вдарили по Херсону. Пошкоджено багатоповерхівку, поранено людину

Російська армія вдень знову обстріляла Херсон. Поцілили по Дніпровському району міста, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Є влучання біля багатоповерхівки. За попередніми даними, поранено одну людину.

"Зокрема, поцілили поблизу багатоповерхівки. Уламками снаряда та вибуховою хвилею у будівлі з першого по третій поверх повибивало вікна", – сказав він.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли центр Херсона, внаслідок чого загинули чоловік і жінка. Крім того, загалом в області ворог поранив ще чотирьох цивільних. Окупанти б'ють по Херсону та інших звільнених населених пунктах щодня. Триває обов'зкова евакуація дітей із дітьми. Охочі виїхати з небезпечних територій можуть звернутися до контактного центру Херсонської ОВА: 0800 101 102 або безпосередньо до працівників органів місцевого самоврядування.