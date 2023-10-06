Головне за ніч та ранок п’ятниці, 6 жовтня: удари по Харкову, обстріл Одещини, 20 знищених ворожих танків

Сьогодні вранці росіяни обстріляли два райони Харкова. За уточненими даними станом на 8:48, до медиків по допомогу звернувся 16 поранених мирних мешканців. Згодом мер міста Ігор Терехов уточнив, що також під завалами будинку знайшли загиблу дитину – десятирічного хлопчика.

"Удари ворога прийшлися винятково по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку – по житловому будинку", – повідомив Ігор Терехов.

Влучання зафіксовані в Київському та Основ'янському районах. Серед поранених – малюк 11 місяців, написав у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"2 людини врятували співробітники ДСНС. Пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та зруйновано триповерховий житловий дім", – зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У ніч на 6 жовтня окупанти знову атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок ударів призупинено функціонування поромної переправи "Орлівка".

Державна прикордонна служба опублікувала в Telegram заклик поки що обирати інші шляхи до Румунії. "В результаті нападу люди не постраждали", – повідомили прикордонники.

В ОВА додали, що повітряна тривога в області тривала понад три години. Три безпілотники вдалося збити. "Ворог вкотре цілив по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Пошкоджено зерносховище, зайнялися 9 вантажівок. Пожежу ліквідовано", – повідомив голова ОВА Олег Купер.

Як і минулої доби, у ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська вчергове атакували Україну з мису Чауда (Крим) ударними БпЛА типу "Shahed", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовано пуски 33 "шахедів", які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей. До відбиття повітряної атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 «Shahed-131/136», зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей", - зазначили військові.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 37 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та сімох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, дев'ять артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських окупантів, 20 танків, 30 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи. Загалом Росія вже втратила в Україні 281 090 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні лідери Європейського союзу зберуться на неформальному саміті в іспанській Гранаді, аби обговорити розширення блоку. Йдеться про вступ до ЄС України, а також низки західнобалканських країн і Молдови, пише Associated Press.

“Через день після того, як пообіцяли президенту України Володимиру Зеленському свою непохитну підтримку, лідери Європейського Союзу в п’ятницю зіткнуться з одним зі своїх найгірших політичних головних болів щодо ключового зобов’язання − як і коли вітати обтяжену боргами та постраждалу Україну в блоці”, − зазначає видання.

З початку вторгнення Росії ЄС заявляв, що наполегливо працюватиме над “тривалою єдністю”, яка "зрештою призведе до членства України в заможному блоці". “Для нації, яка бореться за своє виживання, цей момент не може настати досить швидко. Для самого блоку – це ще доведеться з’ясувати”, − йдеться у матеріалі.

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