Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
"Слуги народу" Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
"Слуги народу" Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Годівниця для зрадника: скільки і на чому заробляє Віктор Медведчук у Росії
Годівниця для зрадника: скільки і на чому заробляє Віктор Медведчук у Росії
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Степ невизначеності
Степ невизначеності
​ЦВК не призначатиме на Івано-Франківщині проміжні вибори народного депутата на місце Іванчука
​ЦВК не призначатиме на Івано-Франківщині проміжні вибори народного депутата на місце Іванчука
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Росіяни вдарили по кафе на Харківщині: загинуло щонайменше 55 людей (оновлено)
Росіяни вдарили по кафе на Харківщині: загинуло щонайменше 55 людей (оновлено)
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО збили 25 російських "шахедів" із 33

Сили ППО збили 25 російських "шахедів" із 33
Фото: скрин відео

Як і минулої доби, у ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська вчергове атакували Україну з мису Чауда (Крим) ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовано пуски 33 "шахедів", які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей.

До відбиття повітряної атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

Підписуйтесь на наш Google News

 "Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 «Shahed-131/136», зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей", - зазначли військові.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ знищили ще 620 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 281 090 військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies