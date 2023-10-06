Сили ППО збили 25 російських "шахедів" із 33

Як і минулої доби, у ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська вчергове атакували Україну з мису Чауда (Крим) ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовано пуски 33 "шахедів", які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей.

До відбиття повітряної атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 «Shahed-131/136», зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей", - зазначли військові.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ знищили ще 620 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 281 090 військових.