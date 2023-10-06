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Окупанти обмежують доступ цивільних до якісних медичних послуг, - Федоров

Більшість медзакладів на захопленій території переоблаштовані під госпіталі та заповнені “трьохсотими” з Запорізького напрямку.

Окупанти обмежують доступ цивільних до якісних медичних послуг, - Федоров
Фото: Вікі

Російська окупаційна адміністрація обмежує доступ цивільних мешканців Запорізької області до якісних медичних послуг.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Більшість медзакладів на захопленій території переоблаштовані під госпіталі та заповнені “трьохсотими” з Запорізького напрямку”, - повідомив Федоров.

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Він додав, що в кількох лікарнях, що приймають цивільних, не вистачає медиків в стаціонарі, а черга до вузьких спеціалістів у поліклініці складає щонайменше місяць – півтора.  

Крім того, окупанти вимагають медичну страховку, хоча на тимчасово окупованих територіях Запорізької області вона не діє.

Раніше повідомлялось, що військових російської армії заселяють в будинки цивільних людей у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.

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