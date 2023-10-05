Росіяни обстрілом пошкодили соціально-медичний заклад на Херсонщині, - Мрочко

Інформація про поранених не надходила.

Сьогодні, 5 жовтня, росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Херсонської області.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Через обстріл російськими ворожими військами Херсонської міської територіальної громади пошкоджений соціально-медичний заклад у одному із старостинських округів””, - розповів Мрочко.

Він додав, що інформація про поранених не надходила.

Нагадаємо, сьогодні окупанти знову завдали ударів по Херсонщині авіабомбами. Близько 17:30 окупанти завдали два авіаудари по населених пунктах Херсонщини. Є влучання поблизу обʼєкта транспортної інфраструктури.