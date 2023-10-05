Аварійно-рятувальні роботи у обстріляному росіянами с. Гроза завершено

Всього загинула 51 особа, з них одна дитина.

Рятувальники закінчили працювати у селі Гроза Харківської області, яке сьогодні обстріляли російські окупанти.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Станом на 19:50 у с. Гроза Куп’янського району аварійно-рятувальні роботи завершено”, - повідомили в ДСНС.

Внаслідок удару російських військових загинула 51 особа, серед них дитина 2017 р.н. Крім того, постраждало 6 осіб.

Нагадаємо, у Харківській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по селу Гроза.

Також посол Німеччини в Україні Мартін Єґер заявив, що вбивство мирного населення - це воєнний злочин. Те, що сталося сьогодні в селі Гроза, є жорстоким і нелюдським, і лише Росія несе відповідальність за це масове вбивство мирного населення. Винні мають бути притягнуті до відповідальності.