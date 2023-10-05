Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Спецпризначенці в складі ГУР десантувалися на територію Криму (доповнено)
Спецпризначенці в складі ГУР десантувалися на територію Криму (доповнено)
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
У Венеції автобус із туристами впав з естакади і загорівся. Серед загиблих є українці (оновлено)
У Венеції автобус із туристами впав з естакади і загорівся. Серед загиблих є українці (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Аварійно-рятувальні роботи у обстріляному росіянами с. Гроза завершено

Всього загинула 51 особа, з них одна дитина. 

Аварійно-рятувальні роботи у обстріляному росіянами с. Гроза завершено
Фото: Пресслужба ДСНС

Рятувальники закінчили працювати у селі Гроза Харківської області, яке сьогодні обстріляли російські окупанти.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Станом на 19:50 у с. Гроза Куп’янського району аварійно-рятувальні роботи завершено”, - повідомили в ДСНС.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Внаслідок удару російських військових загинула 51 особа, серед них дитина 2017 р.н. Крім того, постраждало 6 осіб.

Нагадаємо, у Харківській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по селу Гроза.

Також посол Німеччини в Україні Мартін Єґер заявив, що вбивство мирного населення - це воєнний злочин. Те, що сталося сьогодні в селі Гроза, є жорстоким і нелюдським, і лише Росія несе відповідальність за це масове вбивство мирного населення. Винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies