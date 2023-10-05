В Україні запрацює електронний реєстр небезпечних об’єктів

Додаток дозволяє реєструвати об'єкти підвищеної небезпеки без звернення до ДСНС.

З 7 жовтня ДСНС запускає Державний електронний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Додаток дозволяє реєструвати відповідні об’єкти без безпосереднього звернення до територіальних органів ДСНС. Через новий сервіс з'явиться можливість подавати матеріали ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки в електронній формі через особистий кабінет", – пояснюють у МВС.

Правоохоронці повідомили, що раніше служба запровадила електронне декларування відповідності матеріально-технічної бази. Наразі проводяться роботи над запуском електронного декларування ще у "Дії.Бізнес".

Нагадаємо, сьогодні троє людей підірвалися на протитанковій міні у селищі Макарів Бучанського району Київщини.