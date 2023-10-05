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Україна отримає більше систем ППО, – Кулеба

Україна отримає більше систем ППО за результатами візиту Зеленського до Іспанії.

Україна отримає більше систем ППО, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

Україні нададуть більше систем протиповітрянох оборони. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

За словами Кулеби на саміті Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський провів вже декілька двосторонніх зустрічей.

"На тлі російського теракту у Куп'янському районі, через що загинули 49 людей, ключова тема розмов - це ППО, зенітні системи, антидронова зброя, засоби радіотехнічної боротьби. Все те, що дозволить Україні запобігати подібним трагедіям і подавити здатність росіян бомбити наші мирні міста і села", – зазначив Кулеба.

Міністр МЗС розповів, що наразі у Президента України вже є конкретні домовленості щодо постачання більшої кількості систем ППО.

"Я зараз не можу їх озвучувати, але більше таких систем буде в Україні за результатами візиту президента до Гранади", – додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває в Іспанії на саміті Європейської політичної спільноти. Під час двосторонніх зустрічей йшла мова про посилення ППО України. 

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