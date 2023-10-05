Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Спецпризначенці в складі ГУР десантувалися на територію Криму (доповнено)
Спецпризначенці в складі ГУР десантувалися на територію Криму (доповнено)
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
У Венеції автобус із туристами впав з естакади і загорівся. Серед загиблих є українці (оновлено)
У Венеції автобус із туристами впав з естакади і загорівся. Серед загиблих є українці (оновлено)
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Степ невизначеності
Степ невизначеності
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Львівщині директор будівельної фірми продав 13 неіснуючих квартир за 11 мільйонів

Потерпілі сплачували готівкою часткову або повну вартість житла.

На Львівщині директор будівельної фірми продав 13 неіснуючих квартир за 11 мільйонів
Фото: Львівська прокуратура

У Пустомитівкому районі Львівської області директорбудівельної фірми уклав підроблені договори купівлі-продажу зі своїми клієнтами, де вказувалось, що нерухомість буде збудована в майбутньому. Про це повідомляє прокуратура Львівської області. 

Підозрюваний директор фірми розробив та реалізував шахрайську схему заволодіння грошима в особливо великих розмірах. 

"Він здійснив фіктивний продаж майнових прав на 13 квартир. Для цього він уклав зі стількома ж потерпілими підроблені договори купівлі-продажу, де вказувалось, що нерухомість буде збудована в майбутньому у визначені строки. Багатоповерхівку мали звести в одному із сіл Пустомитівського району", — йдеться в повідомленні.

Згідно з договором потерпілі сплачували готівкою часткову або повну вартість житла. Підозрюваний надавав довідку про оплату та зобов’язувався перерахувати кошти на рахунок фірми, проте не робив цього, а розпоряджався ними на власний розсуд. Таким чином чоловік заволодів понад 11 млн грн.

На Київщині 44-річний псевдоволонтер продавав військовим автівки, які ввозив до України як гуманітарну допомогу для Сил оборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies