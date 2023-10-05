На Львівщині директор будівельної фірми продав 13 неіснуючих квартир за 11 мільйонів

У Пустомитівкому районі Львівської області директорбудівельної фірми уклав підроблені договори купівлі-продажу зі своїми клієнтами, де вказувалось, що нерухомість буде збудована в майбутньому. Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

Підозрюваний директор фірми розробив та реалізував шахрайську схему заволодіння грошима в особливо великих розмірах.

"Він здійснив фіктивний продаж майнових прав на 13 квартир. Для цього він уклав зі стількома ж потерпілими підроблені договори купівлі-продажу, де вказувалось, що нерухомість буде збудована в майбутньому у визначені строки. Багатоповерхівку мали звести в одному із сіл Пустомитівського району", — йдеться в повідомленні.

Згідно з договором потерпілі сплачували готівкою часткову або повну вартість житла. Підозрюваний надавав довідку про оплату та зобов’язувався перерахувати кошти на рахунок фірми, проте не робив цього, а розпоряджався ними на власний розсуд. Таким чином чоловік заволодів понад 11 млн грн.

На Київщині 44-річний псевдоволонтер продавав військовим автівки, які ввозив до України як гуманітарну допомогу для Сил оборони.