Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
У Венеції автобус із туристами впав з естакади і загорівся. Серед загиблих є українці (оновлено)
У Венеції автобус із туристами впав з естакади і загорівся. Серед загиблих є українці (оновлено)
Спецпризначенці в складі ГУР десантувалися на територію Криму (доповнено)
Спецпризначенці в складі ГУР десантувалися на територію Криму (доповнено)
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Степ невизначеності
Степ невизначеності
ГоловнаСуспільствоВійна

Зниклими безвісти вважаються 15 тисяч українських військових і 11 тисяч цивільних, – Тимченко

Таким чином, всього зниклими безвісти в Україні за особливих обставин вважаються 26 тисяч осіб. 

Зниклими безвісти вважаються 15 тисяч українських військових і 11 тисяч цивільних, – Тимченко
Фото: ukrinform.ua

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Леонід Тимченко повідомив, що станом на вересень цього року зниклими безвісти вважаються 15 тисяч українських військових і 11 тисяч цивільних.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону. 

За його словами, дані про кожного зниклого вносять до спеціального реєстру. Цей реєстр координує Головне управління розвідки Міністерств оборони України.

Також Тимченко повідомив, що майже девʼять тисяч родин отримали витяги з цього реєстру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд вирішив ліквідувати Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти і передати повноваження Міністерству внутрішніх справ, Головному управлінню розвідки та Міністерству оборони.

У травні цього року в Україні запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies