Зниклими безвісти вважаються 15 тисяч українських військових і 11 тисяч цивільних, – Тимченко

Таким чином, всього зниклими безвісти в Україні за особливих обставин вважаються 26 тисяч осіб.

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Леонід Тимченко повідомив, що станом на вересень цього року зниклими безвісти вважаються 15 тисяч українських військових і 11 тисяч цивільних.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, дані про кожного зниклого вносять до спеціального реєстру. Цей реєстр координує Головне управління розвідки Міністерств оборони України.

Також Тимченко повідомив, що майже девʼять тисяч родин отримали витяги з цього реєстру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд вирішив ліквідувати Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти і передати повноваження Міністерству внутрішніх справ, Головному управлінню розвідки та Міністерству оборони.

У травні цього року в Україні запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.