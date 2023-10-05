У Запорізькій області комбайнери виявили на полі нездетоновану авіабомбу

Учора в Запорізькій області під час прибирання врожаю у полі комбайнери виявили нездотоновану керовану авіаційну бомбу.
Про це повідомляє сайт ДСНС.
"Складність у вилученні і подальшому знищенні цього боєприпасу полягала в тому, що в авіабомбі був модифікований підривник, з яким раніше на теренах нашої області фахівці не стикалися", – йдеться у повідомленні.
Ще одною небезпекою було розташування боєприпасу – знахідку виявили на відкритій території неподалік від зони активних бойових дій. Попри це з дотриманням усіх алгоритмів і правил безпеки, сапери ДСНС оперативно вилучили та транспортували авіабомбу до спеціально підготовленого місця для подальшого знищення.
Рятувальники звертають увагу громадян на правильний алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів:
- не підходити до знахідки,
- не чіпати руками чи завдавати жодної механічної дії;
- повідомити в екстрені служби.
Нагадаємо, вчора на Херсонщині ще одна людина постраждала від вибухівки. У Брускинському в полі 32-річний чоловік натрапив на російський боєприпас. У результаті його детонації отримав тяжкі поранення, у тому числі – травматичну ампутацію кінцівки. Постраждалого відвезли в лікарню.