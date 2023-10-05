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У Запорізькій області комбайнери виявили на полі нездетоновану авіабомбу

Вага боєприпасу – 250 кілограм.

У Запорізькій області комбайнери виявили на полі нездетоновану авіабомбу
Фото: ДСНС

Учора в Запорізькій області під час прибирання врожаю у полі комбайнери виявили нездотоновану керовану авіаційну бомбу.

Про це повідомляє сайт ДСНС.

"Складність у вилученні і подальшому знищенні цього боєприпасу полягала в тому, що в авіабомбі був модифікований підривник, з яким раніше на теренах нашої області фахівці не стикалися", – йдеться у повідомленні.

Ще одною небезпекою було розташування боєприпасу – знахідку виявили на відкритій території неподалік від зони активних бойових дій. Попри це з дотриманням усіх алгоритмів і правил безпеки, сапери ДСНС оперативно вилучили та транспортували авіабомбу до спеціально підготовленого місця для подальшого знищення.

Рятувальники звертають увагу громадян на правильний алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів:

  • не підходити до знахідки,
  • не чіпати руками чи завдавати жодної механічної дії;
  • повідомити в екстрені служби.

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Нагадаємо, вчора на Херсонщині ще одна людина постраждала від вибухівки. У Брускинському в полі 32-річний чоловік натрапив на російський боєприпас. У результаті його детонації отримав тяжкі поранення, у тому числі – травматичну ампутацію кінцівки. Постраждалого відвезли в лікарню.

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