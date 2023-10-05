Вночі ворожий “шахед” влучив в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

“Ворог продовжує намагання нищити припортову та іншу інфраструктуру півдня, тероризує й центральні регіони. На жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виниклу пожежу вдалось оперативно локалізувати, інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, сили ППО знищили 24 "Шахеда" над Одещиною, Миколаївщиною та Кіровоградщиною.