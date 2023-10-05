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“Шахед” влучив в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині

Пожежу локалізували. Без постраждалих.

“Шахед” влучив в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

Вночі ворожий “шахед” влучив в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині.

Про це повідомили Сили оборони півдня України. 

“Ворог продовжує намагання нищити припортову та іншу інфраструктуру півдня, тероризує й центральні регіони. На жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури на Кіровоградщині”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виниклу пожежу вдалось оперативно локалізувати, інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, сили ППО знищили 24 "Шахеда" над Одещиною, Миколаївщиною та Кіровоградщиною.

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