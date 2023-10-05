Зранку росіяни обстріляли два села на Херсонщині

Люди не постраждали.

Сьогодні близько 7:30 ранку росіяни обстріляли село Золота Балка Бериславського району Херсонської області. Унаслідок влучань зруйновані нежитлові споруди.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Зазначається, що у той самий час окупанти вдарили по селу Кізомис Херсонського району та знищили оселю. Через ці обстріли постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні після сьомої ранку росіяни обстріляли з окупованого лівого берега Херсон.

За минулу добу РФ здійснила 78 обстрілів Херсонської області, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БпЛА, та завдавши двох ракетних ударів. Двоє людей дістали поранення.