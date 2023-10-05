Росія збирається замінувати зерновий коридор на підході до українських портів, – розвідка Британії

Дані розвідки Великої Британії свідчать про те, що РФ може замінувати морськими мінами шлях зернового коридору, аби націлитися на цивільні судна в Чорному морі. За будь-які напади відповідальність вона збирається покласти на Україну.

Розсекречена інформація показує, що Росія може продовжувати націлюватися на цивільне судноплавство в Чорному морі, зокрема шляхом встановлення морських мін на підходах до українських портів. Раніше Велика Британія попереджала, що російські військові здійснили спробу ракетного удару по вантажному судну в Чорному морі, йдеться у повідомленні на сайті міністерства оборони.

"Велика Британія вважає, що Росія намагається націлити на цивільні судна, що проходять через український «гуманітарний коридор», аби стримати експорт українського зерна. Це продовжить спроби Росії тиснути на українську економіку. Росія майже напевно хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден, натомість фальшиво звинувачує Україну в будь-яких атаках на цивільні судна в Чорному морі", – зазначили в повідомленні.

Британці зазначили, що публікацією цього звіту мають на меті викрити такитку РФ та запобігти її планам.

"Згубне націлювання Росії на цивільне судноплавство в Чорному морі демонструє повне ігнорування Путіним життя цивільного населення та потреб найбільш вразливих верств населення світу. Світ спостерігає – і ми бачимо наскрізь цинічні спроби Росії звинуватити Україну у своїх нападах. Ми та наші союзники разом виступаємо проти Путіна та його спроб завдати шкоди Україні та, таким чином, решті світу", – прокоментував міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Нагадаємо, що 17 липня Росія односторонньо розірвала зернову угоду, укладену нею з Туреччиною та ООН. Після цього вона стала умисно бити в зерносховища та портову інфраструктуру Одеської області, що раніше була задіяна для експорту агропродукції. Цими діями Росія вкотре поставила під загрозу продовольчу безпеку.



Домовитися із росіянами щодо відновлення зернового коридору поки не вдалося. Із серпня Україна використовує альтернативний коридор, пропускна спроможність якого значно нижча, ніж під час дії зернової угоди. Однак за цей час все ж вдалося експортувати 50 000 тонн продукції.