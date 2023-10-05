Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Спецпризначенці в складі ГУР десантувалися на територію Криму (доповнено)
Спецпризначенці в складі ГУР десантувалися на територію Криму (доповнено)
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Кевіна Маккарті усунули з посади спікера Палати представників Конгресу США
Кевіна Маккарті усунули з посади спікера Палати представників Конгресу США
У Венеції автобус із туристами впав з естакади і загорівся. Серед загиблих є українці (оновлено)
У Венеції автобус із туристами впав з естакади і загорівся. Серед загиблих є українці (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі безпілотники атакували інфраструктурні об’єкти у Курській області РФ

Є відключення світла.

Уночі безпілотники атакували інфраструктурні об’єкти у Курській області РФ
Фото: pixabay

Цієї ночі нібито відбулася атака безпілотників на об’єкти інфраструктури у Курській області РФ. Частина споживачів залишилися без світла.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За його словами, безпілотники атакували інфраструктурні об’єкти у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах.

Частково відключене електропостачання. Розпочалися ремонтні роботи.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, 29 вересня губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявив, що з безпілотників були скинуті вибухові пристрої на підстанцію. За його словами, внаслідок атаки були знеструмлені населені пункти. Міноборони РФ повідомило, що ППО нібито збила 11 безпілотників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies