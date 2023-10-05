Уночі безпілотники атакували інфраструктурні об’єкти у Курській області РФ

Цієї ночі нібито відбулася атака безпілотників на об’єкти інфраструктури у Курській області РФ. Частина споживачів залишилися без світла.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За його словами, безпілотники атакували інфраструктурні об’єкти у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах.

Частково відключене електропостачання. Розпочалися ремонтні роботи.

Нагадаємо, 29 вересня губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявив, що з безпілотників були скинуті вибухові пристрої на підстанцію. За його словами, внаслідок атаки були знеструмлені населені пункти. Міноборони РФ повідомило, що ППО нібито збила 11 безпілотників.