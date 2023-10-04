Україна починає працювати над виробництвом гаубиць із британською компанією, - Камишін

Три іноземні компанії домовились із Україною про відкриття їхніх заводів в країні.

Про це повідомив керівник Мінстратегпрому Олександр Камишін у інтерв'ю Голосу Америки.

“Ми починаємо працювати над виробництвом гаубиць із британською компанією, це буде ліцензійне виробництво і воно почнеться наступного року”, - розповів міністр.

Крім того, Україна почала працювати над спільним підприємством із німецькою компанією, а турецька компанія вже почала будувати завод.

Раніше повідомлялось, що Україна і США спільно вироблятимуть системи протиповітряної оборони на території нашої держави.