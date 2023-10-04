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На Харківщині чоловік підірвався на вибухівці і загинув

Чоловік підірвався, коли їхав лісосмугою.

На Харківщині чоловік підірвався на вибухівці і загинув
Фото: Поліція Харківщини

На Ізюмщині у Харківській області чоловік їхав на автомобілі та підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Неподалік села Вірнопілля Ізюмського району автомобіль “УАЗ” під керуванням 61-річного місцевого мешканця рухався у лісосмузі та наїхав на невідомий вибуховий пристрій”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що від отриманих травм чоловік загинув.

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Поліція закликала не відвідувати лісосмуги на деокупованих територіях, уникати лісових та польових доріг. А у разі виявлення вибухонебезпечних предметів слід телефонувати на спецлінію “102”.

Нагадаємо, в полі в смт Андріївка Харківської області на вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль. 62-річний водій автомобіля “КАМАЗ”під час польових робіт здійснив наїзд на невстановлений вибуховий пристрій, який здетонував. Чоловік отримав поранення, його доставили до лікарні.

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