На Харківщині чоловік підірвався на вибухівці і загинув

На Ізюмщині у Харківській області чоловік їхав на автомобілі та підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Неподалік села Вірнопілля Ізюмського району автомобіль “УАЗ” під керуванням 61-річного місцевого мешканця рухався у лісосмузі та наїхав на невідомий вибуховий пристрій”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що від отриманих травм чоловік загинув.

Поліція закликала не відвідувати лісосмуги на деокупованих територіях, уникати лісових та польових доріг. А у разі виявлення вибухонебезпечних предметів слід телефонувати на спецлінію “102”.

Нагадаємо, в полі в смт Андріївка Харківської області на вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль. 62-річний водій автомобіля “КАМАЗ”під час польових робіт здійснив наїзд на невстановлений вибуховий пристрій, який здетонував. Чоловік отримав поранення, його доставили до лікарні.