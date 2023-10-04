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Російські окупанти обстрілюють Херсон

Наразі подробиць не повідомляють.

Російські окупанти обстрілюють Херсон
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Обстріл Херсона триває! Російська армія з тимчасово окупованого лівого берега продовжує терор мирних містян”, - написав він.

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Начальник МВА закликав мешканців міста подбати про безпеку свою і своїх близьких. 

Він також нагадав, що у громаді вже розпочалась комендантська година.

Нагадаємо, вранці 2 жовтня російська армія обстріляла в Херсоні транспортне підприємство. Унаслідок обстрілу цього району поранені четверо людей, із них двоє були у тяжкому стані. Близько 16 години в ОВА навели уточнені дані: помер один із потерпілих – поліцейський Новицький.

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