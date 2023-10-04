Україна і США спільно вироблятимуть системи ППО. Перші результати будуть до кінця року, - Камишін

Україна і США спільно вироблятимуть системи протиповітряної оборони на території нашої держави.

Про це повідомив керівник Мінстратегпрому Олександр Камишін, передає NV.

Такої домовленості досягнули президенти України і США під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.

"Під час нашого візиту до США, ми отримали не тільки чергове завірення про продовження фінансової і військової підтримки, а й готовність працювати над спільним виробництвом систем ППО. Ми вже почали над цим роботу", — сказав Камишін.

За його словами, перші результати спільного виробництва будуть до кінця 2023 року, а "інші складні системні речі - найближчими роками".

Крім ППО, буде спільне виробництво снарядів, щоправда, промислові потужності розмістять в одній із країн-сусідів України. Також буде проєкт із виробництва запчастин для військових вертольотів.

Нагадаємо, після зустрічі з Джо Байденом Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що "готуємося створити нову оборонну екосистему разом зі Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом іще більше посилити свободу й захист життя". Також, за словами Президента, Камишін, підписав угоди про співпрацю з трьома ключовими асоціаціями.

Минулого місяця Зеленський і міністр оборони Франції обговорили ідею спільного виробництва певних видів озброєння.