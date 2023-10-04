Звіти розвідки та ліквідація наслідків обстрілів: Зеленський провів селектор

У середу 4 жовтня президент Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду.

"Обговорили потреби, про які почув учора від воїнів на Харківщині. Звірили динаміку надходження основних калібрів. Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується", – повідомив у Telegram глава держави.

Президент заслухав звіти розвідок, поточні результати діяльності контррозвідки, а також звіт міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів.

"Окремо провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. Є про що розказати, але згодом", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський відвідав українських бійців на Купʼянсько-Лиманському напрямку, де воюють 103-тя окрема бригада територіальної оборони, 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша, 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада. Президент обговорив з комбригами й комбатами оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання, потреби.