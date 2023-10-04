"Армія дронів" знищила за місяць 136 танків та 270 артсистем росіян, – Федоров

"Більше ураженої арти – менше снарядів по позиціях наших військових".

За майже місяць (з 4 вересня по 2 жовтня) "Армія дронів" уразила 136 танків та 270 артилерійських систем ворога.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, тільки за останній тиждень "Армія дронів" знищила рекордну кількість російської артилерії.

"У росіян – мінус 69 систем і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти – менше снарядів по позиціях наших військових і прифронтових містах. За останній тиждень оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої – 33 танки, 41 вантажівка та купа іншого обладнання", – повідомив Федоров.

Нагадаємо, в межах проєкту "Армія дронів" на фронт передали 1 740 розвідувальних, ударних та інших безпілотників та авіаційних комплексів.

За словами міністра цифрової трансформації Івана Федорова, цього року виробництво українських безпілотників вже зросло у понад 100 разів.