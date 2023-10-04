Недотримання окупантами вимог експлуатації енергоблоків ЗАЕС збільшує ймовірність радіаційної аварії, – Енергоатом

Очільник Енергоатома каже, що фейкова адміністрація нехтує не тільки законними вимогами регулятора, а й здоровим глуздом.

Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом“ повідомила, що недотримання окупантами вимог ліцензії Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС збільшує ймовірність радіаційної аварії.

Компанія повідомила, що росіяни на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції вивели енергоблок №4 зі стану «холодний зупин» у стан «гарячий зупин». Натомість енергоблок №6, за інформацією МАГАТЕ, виводять з «гарячого» стану в «холодний».

“Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії”, – наголосив президент “Енергоатома” Петро Котін.

Він нагадав, що виконання ліцензійних вимог експлуатації атомних енергоблоків є запорукою безпечної експлуатації АЕС, а це безпека персоналу, населення та довкілля.

Котін додав, що ліцензійні вимоги ґрунтуються не тільки на положеннях правил та норм, що діють в Україні, а ще й враховують багаторічний вітчизняний та міжнародний досвід експлуатації атомних станцій.

Відповідно до вимог ліцензій Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків ЗАЕС, до яких у червні поточного року були внесені зміни, всі енергоблоки станції мають перебувати виключно у стані «холодний зупин». Переведення енергоблоків у більш небезпечний стан «гарячий зупин» – заборонено.

“Такі вимоги до експлуатації енергоблоків ЗАЕС були висунуті через відсутність своєчасного та якісного технічного обслуговування та необхідних поточних ремонтів обладнання протягом всього часу окупації станції. Але фейкова адміністрація нехтує не тільки законними вимогами легітимного оператора – Енергоатома – та регулятора, а й здоровим глуздом”, – наголосив очільник “Енергоатома”.

В компанії нагадали, що такі дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій. Зокрема, на енергоблоці №4 внаслідок його розігріву відбулось протікання радіоактивного теплоносія (води) з першого до другого контуру, що є порушенням одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення.

Аналогічна ситуація сталась і під час спроби загарбників «розігріти» енергоблок №6. Крім того, його переведення в «гарячий» стан спричинило значне збільшення кількості рідких радіоактивних відходів на майданчику, що несе потенційну шкоду для персоналу, населення та навколишнього середовища.

Нагадаємо, 3 жовтня МАГАТЕ провело ротацію свої експертів на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Гроссі подякував Японії за броньовані авто для членів місії.

Минулого місяця експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, котрі перебувають на Запорізькій АЕС, чули численні вибухи упродовж тижня. Це свідчило про можливе посилення військової активності в регіоні, що може становити потенційну загрозу ядерній безпеці.