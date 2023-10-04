Час відповідальних: як українські підлітки впливають на творення майбутнього України

Аспен Інститут Київ заохочує рефлексії на тему майбутнього України. Але, якщо ми розбудовуємо країну для майбутніх поколінь, то як цього можна досягнути, не залучаючи їх до змістовної розмови? Інститут разом з Klitschko Foundation проводить серію модерованих діалогів Aspen Teens: Fight for UA Dream. Це простір, де не боячись осуду чи висловлення “неправильної” думки, підлітки можуть обговорювати важливі суспільні теми, зокрема, свій вклад у перемогу України.

Відразу після початку повномасштабного вторгнення можна було побачити в юних очах страх, розгубленість, іноді лють. Зараз ці емоції трансформуються у зрілість, із якою молоді українці докладають зусиль для перемоги. Так, не зі зброєю в руках, але на своїй, можливо, не такій осяжній ниві, підлітки на рівні з дорослими хочуть впливати на формування безпечного та гідного життя нашої країни.

Кажуть, що очі — дзеркало душі. Поглянувши в очі відчуваєш, що за людина перед тобою. Буває так, що людина жартує, виглядає веселою, життєрадісною й амбіційною, але очі видають — вони не “сміються”. Очі українського юнацтва вмить стали дорослими.

Фото: EPA/UPG

Безпечне середовище, емоційний контакт, спільнодія, професійна модерація, мотивована аудиторія, брейншторм призведе до створення нових ідей та сенсів

Спілкування з однолітками у безпечному середовищі має надзвичайну важливість для формування власного ставлення до ситуації, а також для творення візії майбутнього. Безпечне середовище передбачає наявність підтримки, розуміння та відсутність стигматизації або осуду. Учасникам пропонується самостійно визначитись щодо складних і травмуючих подій нашого сьогодення, створити власне уявлення про можливий розвиток ситуації та особисту участь в ній.

Спілкування, відкритий діалог з однолітками дозволяє молодим людям обговорювати свої думки, переживання та досвід, що відіграють ключову роль у формуванні їхньої індивідуальності та світогляду. Це дає їм можливість зрозуміти різні погляди, розширити свої горизонти та розвиватися.

Збереження своєї національної та культурної ідентичності є викликом, який потребує уваги

За даними МОН, більш ніж півмільйона українських дітей стали вимушеними переселенцями. Тож підтримка їхнього звʼязку з українським простором є вкрай значущою. Знання та розуміння актуальних українських реалій допомагає молодим людям зрозуміти та відповідно реагувати на події і в країні, і в світі. Це розвиває їхнє критичне мислення, сприяє формуванню громадянської свідомості та спонукає до активної участі в суспільному житті.

Утримання зв'язку з українським простором має ключове значення для підтримки національної ідентичності та розвитку молодого покоління. Ця ідентичність допомагає молодим людям розуміти своє місце в суспільстві, формувати власні погляди та сприяє розвитку демократичного та свідомого громадянства. Проєкт Aspen Teens: Fight for UA Dream прагне зберегти та посилити зв’язки юнацтва з поточним порядком денним України та розвивати навички спільної конструктивної діяльності задля освіти та освіченості підростаючих поколінь шляхом модерованих діалогів.

Діалог як спосіб самопізнання та формування власних наративів

У сучасному світі, де постійно змінюються виклики та проблеми, діалоговий формат виявляється ефективним засобом залучення молодих людей до пошуку відповідей, розуміння та прийняття відповідальності за результати своїх рішень. Обговорення у межах модерованих діалогів включає в себе відкритий обмін думками та ідеями між різними молодими людьми з метою досягнення спільного розуміння та знаходження оптимальних рішень.

Розрив процесу соціалізації і формування ідентичності може мати вплив на молодих людей протягом усього життя. Вони можуть зазнавати проблем у встановленні нових соціальних зв'язків, розумінні своєї ролі в суспільстві та відчутті належності до чогось більшого за себе.

Модеровані діалоги у межах проєкту дозволяють молодим людям висловити свої думки та переживання, а також співставити їх з поглядами та досвідом інших. Це сприяє вмінню аналізувати складні ситуації та приймати обґрунтовані рішення. Через діалог молоді люди можуть навчитися краще аналізувати інформацію та робити обґрунтовані висновки.

Тож частіше розмовляйте із юнацтвом. Так, подекуди це може буде складно, але неодмінно потрібно допомогти молодим людям відшукати власне розуміння тих суворих випробувань, свідками та учасниками яких ми є.

Все, що ми робимо, робимо для майбутніх поколінь. Адже вони і є нашим майбутнім.