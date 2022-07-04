За кордоном перебуває понад 2,3 млн українських дітей-біженців

Двох хлопчиків, які врятувалися від війни в Україні, вітають, коли вони прибувають до дитячого садка «Padre Lais» у Римі, Італія

Станом на 29 червня за кордоном перебувають 2 мільйони 331 тисяча неповнолітніх українців, які покинули Україну через російське вторгнення.

Про це повідомили в Офісі віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про потреби й адаптацію дітей-біженців говорили на черговому засіданні Робочої групи щодо захисту прав і свобод громадян України, які перебувають на території держав-членів ЄС та інших держав як тимчасово переміщені особи.

В Офісі віцепрем’єрки зазначили, що під час засідання йшлося про проблеми мовного бар'єра. Адже це впливає на забезпечення неповнолітніх українців освітніми та соціальними послугами. Робоча група вирішила надалі залучити організації системи ООН, щоб розв'язати цю проблему.

Українці, які виїхали за межі держави, можуть стати на консульських облік. Для того, щоб максимальна кількість людей могла це зробити, на засіданні робочої групи вирішили провести додатковий моніторинг консульського обліку дітей і продовжити просвітницьку роботу за кордоном на цю тему, залучивши міжнародні організації.

Робоча група також обговорила налагодження навчального процесу для українських дітей. В Офісі віцепрем’єрки додали, що Кабмін продовжує тримати на контролі вивчення української мови, літератури та історії.

Нагадаємо, раніше Кабмін спростив організацію виїзду дітей за кордон.

У межах проєкту "Книжки без кордонів" для українських дітей-біженців вже надруковано 100 тисяч примірників дитячих книжок.