За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 32 вибухонебезпечні предмети

Упродовж минулої доби піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій 18 разів залучалися до роботи. За цей час було виявлено, вилучено і знешкоджено 32 вибухонебезпечних предмети, обстежено територію площею один гектар.

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Загалом з початку широкомасштабного військового вторгнення РФ на територію України піротехніками ДСНС знешкоджено 152 тис. 360 вибухонебезпечних предметів та 602 кг вибухової речовини, зокрема 1 тис. 998 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 63 тис. 362 гектари", - зазначають у повідомленні.

За цей період, найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: у Харківській області (5 875 разів), на Київщині (3 757), на Чернігівщині (2 398), на Миколаївщині (1 419), на Черкащині (837) та на Сумщині (761).

Нагадаємо, у ДСНС створять 80 нових піротехнічних підрозділів.

Також ДСНС повідомляла про оновлення додатку "Розмінування України".