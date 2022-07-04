Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 32 вибухонебезпечні предмети

Обстежено територію площею один гектар.

За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 32 вибухонебезпечні предмети
Фото: Пресслужба ДСНС

Упродовж минулої доби піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій 18 разів залучалися до роботи. За цей час було виявлено, вилучено і знешкоджено 32 вибухонебезпечних предмети, обстежено територію площею один гектар.

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Загалом з початку широкомасштабного військового вторгнення РФ на територію України піротехніками ДСНС знешкоджено 152 тис. 360 вибухонебезпечних предметів та 602 кг вибухової речовини, зокрема 1 тис. 998 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 63 тис. 362 гектари", - зазначають у повідомленні.

За цей період, найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: у Харківській області (5 875 разів), на Київщині (3 757), на Чернігівщині (2 398), на Миколаївщині (1 419), на Черкащині (837) та на Сумщині (761).

Нагадаємо, у ДСНС створять 80 нових піротехнічних підрозділів.

Також ДСНС повідомляла про оновлення додатку "Розмінування України".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також