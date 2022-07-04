Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
ГоловнаСуспільствоПодії

​Оголосили підозру ексдиректорці банку на Рівненщині, яка перевидавала картки померлих клієнтів і привласнила їхні кошти

Гроші з банківських карт знімав чоловік зловмисниці.

​Оголосили підозру ексдиректорці банку на Рівненщині, яка перевидавала картки померлих клієнтів і привласнила їхні кошти

Колишня директорка Вараського відділення банку (Рівненщина) перевипускала банківські картки померлих клієнтів і привласнювала їхні кошти. Жінці оголосили про підозру.

Про це повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, у травні-вересні минулого року жінка, очолюючи Вараське відділення комерційного банку, здійснювала перевипуск банківських карт померлих клієнтів установи, отримуючи таким чином доступ до їхніх рахунків. Гроші з карток знімав співучасник – чоловік підозрюваної. Наразі правоохоронці встановили 15 епізодів такого привласнення коштів, загальна сума збитків перевищує 1,3 млн грн", - розповіли в прокуратурі.

Суд призначив підозрюваній тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 259 тис. грн. Кошти затримана внесла і вийшла на волю. Її чоловіка все ще розшукують.

Нагадаємо, нещодавно повідомили про підозру начальнику Білокуракинського відділення так званого "державного банку ЛНР". Чоловік добровільно почав співпрацювати з окупантами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також