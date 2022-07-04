​Оголосили підозру ексдиректорці банку на Рівненщині, яка перевидавала картки померлих клієнтів і привласнила їхні кошти

Колишня директорка Вараського відділення банку (Рівненщина) перевипускала банківські картки померлих клієнтів і привласнювала їхні кошти. Жінці оголосили про підозру.

Про це повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, у травні-вересні минулого року жінка, очолюючи Вараське відділення комерційного банку, здійснювала перевипуск банківських карт померлих клієнтів установи, отримуючи таким чином доступ до їхніх рахунків. Гроші з карток знімав співучасник – чоловік підозрюваної. Наразі правоохоронці встановили 15 епізодів такого привласнення коштів, загальна сума збитків перевищує 1,3 млн грн", - розповіли в прокуратурі.

Суд призначив підозрюваній тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 259 тис. грн. Кошти затримана внесла і вийшла на волю. Її чоловіка все ще розшукують.

Нагадаємо, нещодавно повідомили про підозру начальнику Білокуракинського відділення так званого "державного банку ЛНР". Чоловік добровільно почав співпрацювати з окупантами.