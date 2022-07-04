На Зміїному підняли прапор України

Спецоперацію по звільненню острова Зміїний завершена успішно, на острові підняли прапор України.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

"Прапор України на острові Зміїний вже встановлено. Військова операція завершена. Наразі ця територія знову повернута під юрисдикцію України", – заявила вона.

За її словами, на решті території наші війська також просуваються.

"Спеціальним способом, повільно, але впевнено. В рамках військової операції, зберігаючи тишу. Те, що ми звільняємо, ми спочатку закріплюємо, а потім проголошуємо", – додала Гуменюк.

Вона зазначила, що на суходолі ворог також не має успіхів у просуванні.

"Тому використовує тактику авіаційних та ракетних ударів. Сьогодні ранком знову було завдано удару ракетами по Нововоронцовці та деяким громадам на півночі Херсонщини. Жертв наразі немає. Але обставини ще уточнюються, бо обстріл був дуже розвіяний", – сказала вона.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Зміїний в перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою. Українців взяли в полон.

Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема – ракетні комплекси.

У червні сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Те, що окупанти гордо називали острівним гарнізоном, зазнало втрат. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.

Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась, і повідомлення про знищення російських "Панцирь-С1" надходили від ЗСУ регулярно. 30 червня ОК "Південь" повідомило, що росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і залишили його.