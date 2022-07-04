За добу окупанти завдали 24 удари по мирному населенню Донеччини

За минулу добу на Донеччині окупанти завдали 24 удари по мирному населенню. Є вбиті та поранені. Серед постраждалих – маленькі діти, їм надано медичну допомогу.

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Поліція зафіксувала обстріли 18 населених пунктів.

"Окупанти поцілили в міста Краматорськ, Добропілля, Костянтинівка, Бахмут, Слов’янськ, Соледар, Сіверськ, Авдіївка, Красногорівка, смт Черкаське, села Семигір’я, Орлівка, Новомиколаївка, Хрестище, Весела Долина, Іванківське, Первомайське та Тоненьке", – йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція

Росіяни били авіацією, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" та артилерією.

"Руйнувань зазнав 31 цивільний об’єкт – 12 житлових будинків, з них чотири багатоквартирні, три школи, заводи, електропідстанція, фермерське господарство, митний пункт, будинок культури тощо", – додають у зведенні.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Документується кожен воєнний злочин РФ.

Нагадаємо, журналісти французького телеканалу FRANCE 24 потрапили під обстріл під час роботи над сюжетом про українських рятувальників на Донеччині.

Також повідомлялось, що на думку Міноборони Британії, після захоплення Лисичанська окупанти сконцентруються на Донеччині.