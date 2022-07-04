Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу окупанти завдали 24 удари по мирному населенню Донеччини

Загарбники обстріляли 18 населених пунктів.

За добу окупанти завдали 24 удари по мирному населенню Донеччини
Фото: Національна поліція

За минулу добу на Донеччині окупанти завдали 24 удари по мирному населенню. Є вбиті та поранені. Серед постраждалих – маленькі діти, їм надано медичну допомогу.  

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Поліція зафіксувала обстріли 18 населених пунктів.

"Окупанти поцілили в міста Краматорськ, Добропілля, Костянтинівка, Бахмут, Слов’янськ, Соледар, Сіверськ, Авдіївка, Красногорівка, смт Черкаське, села Семигір’я, Орлівка, Новомиколаївка, Хрестище, Весела Долина, Іванківське, Первомайське та Тоненьке", – йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція

Росіяни били авіацією, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" та артилерією.

"Руйнувань зазнав 31 цивільний об’єкт – 12 житлових будинків, з них чотири багатоквартирні, три школи, заводи, електропідстанція, фермерське господарство, митний пункт, будинок культури тощо", – додають у зведенні.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Документується кожен воєнний злочин РФ.

Нагадаємо, журналісти французького телеканалу FRANCE 24 потрапили під обстріл під час роботи над сюжетом про українських рятувальників на Донеччині.

Також повідомлялось, що на думку Міноборони Британії, після захоплення Лисичанська окупанти сконцентруються на Донеччині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також