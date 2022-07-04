Росіяни втратили темпи наступу, - Кирило Буданов

У них немає сил і засобів для широкомасштабних дій.

Війна може завершитися вже в наступному році поверненням усіх захоплених Росією територій.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, наступ росіян сповільнено.

"Росіяни наступають виключно на двох ділянках місцевості. У них немає сил і засобів для широкомасштабного наступу, нема темпів наступу, все це втрачено", - заявив Буданов.

Наразі успіх українського війська залежить "від кількості і якості зброї" наявної в ЗСУ, тому, за його прогнозом, перелам у війні відбудеться наприкінці літа. Вже в серпні можна буде побачити певні "кроки з нашого боку".

"У серпні ви побачите, весь світ в принципі побачить перші перемоги України", - спрогнозував керівник ГУР. "Перші видимі результати", - пізніше уточнив він.

Очільник ГУР прогнозує зменшення інтенсивності бойових дій на кінець 2022 року, проте це не означатиме кінця війни.

"Наприкінці року, скажімо так, стан, у якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба правильно розуміти те, що я говорю", - уточнив Буданов.

На його думку, кінцем війни стане "вихід на кордони станом на 1991 рік" у наступному році.

"Це буде кінцем цієї усієї авантюри, яку Росія зробила", - зазначив керівник воєнної розвідки.

Таким чином, Кирило Буданов вчергове підтвердив свою думку, що перелам на фронті почнеться із серпня.

Раніше Буданов заявляв, що Росія не піде на виведення військ, оскільки змушена боротися до кінця.