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Минулої доби ЗСУ знищили ще 230 окупантів, 5 танків і 15 катерів

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Минулої доби ЗСУ знищили ще 230 окупантів, 5 танків і 15 катерів

Минулої доби російська армія втратила близько 230 військових, 5 танків, 15 катерів і 10 броньованих машин. З початку війни українські військові ліквідували 36 200 окупантів.

Про це повідомив у Facebook Геншаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 589 (+5) од,
  • бойових броньованих машин APV ‒ 3 754 (+10) од,
  • артилерійських систем – 804 (+3) од,
  • РСЗВ – 246 (+0) од,
  • засоби ППО – 105 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • Гелікоптерів – 187 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4),
  • крилаті ракети – 144 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 629 (+11) од,
  • спеціальна техніка – 65 (+1). 

Нагадаємо, окупанти вдесятеро переважали сили оборони на Луганщині. Кількість далекобійної зброї у ЗСУ була недостатньою для витіснення ворога.

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