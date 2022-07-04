Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Минулої доби російська армія втратила близько 230 військових, 5 танків, 15 катерів і 10 броньованих машин. З початку війни українські військові ліквідували 36 200 окупантів.

Про це повідомив у Facebook Геншаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 589 (+5) од,

бойових броньованих машин APV ‒ 3 754 (+10) од,

артилерійських систем – 804 (+3) од,

РСЗВ – 246 (+0) од,

засоби ППО – 105 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

Гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4),

крилаті ракети – 144 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 629 (+11) од,

спеціальна техніка – 65 (+1).

Нагадаємо, окупанти вдесятеро переважали сили оборони на Луганщині. Кількість далекобійної зброї у ЗСУ була недостатньою для витіснення ворога.