Минулої доби російська армія втратила близько 230 військових, 5 танків, 15 катерів і 10 броньованих машин. З початку війни українські військові ліквідували 36 200 окупантів.
Про це повідомив у Facebook Геншаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 589 (+5) од,
- бойових броньованих машин APV ‒ 3 754 (+10) од,
- артилерійських систем – 804 (+3) од,
- РСЗВ – 246 (+0) од,
- засоби ППО – 105 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- Гелікоптерів – 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4),
- крилаті ракети – 144 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 629 (+11) од,
- спеціальна техніка – 65 (+1).
Нагадаємо, окупанти вдесятеро переважали сили оборони на Луганщині. Кількість далекобійної зброї у ЗСУ була недостатньою для витіснення ворога.