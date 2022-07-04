Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї
Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська економіка опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років, – Зеленський

“Світ відмовляється від звʼязків з Росією".

Російська економіка опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років, – Зеленський
Фото: EPA/UPG

Російська економіка опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років. 

Про це йдеться у відеозверненні президента України Володимира Зеленського.

“Світ відмовляється від звʼязків з Росією. Слова «обвал», «дефіцит» і «бідність» – це те, що буде описувати російське життя, поки ця держава хоче бути державою-терористом”, – зазначив він.

Зеленський нагадав, що російська армія вже втратила понад 35 тисяч солдатів убитими, і це ще консервативна оцінка. 

“І заради чого все це? Заради того, щоб божевільні пропагандисти показали десь у своїх ефірах російський або радянський прапор на руїнах... Іншої відповіді просто немає”, – додав він.

Зеленський підкреслив, що для всіх у світі і, за його переконаннями, для всіх недурних людей у самій же Росії – зрозуміло, що Україна переможе. “Це лише питання часу”, – переконаний Зеленський.

Нагадаємо, американський фінансист і засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рей Даліо заявив, що санкції загрожуватимуть владі Путіна, якщо обвалять економіку Росії на 40%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також