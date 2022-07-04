Російська економіка опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років, – Зеленський

Російська економіка опинилася в найбільшій кризі за останні 50 років.

Про це йдеться у відеозверненні президента України Володимира Зеленського.

“Світ відмовляється від звʼязків з Росією. Слова «обвал», «дефіцит» і «бідність» – це те, що буде описувати російське життя, поки ця держава хоче бути державою-терористом”, – зазначив він.

Зеленський нагадав, що російська армія вже втратила понад 35 тисяч солдатів убитими, і це ще консервативна оцінка.

“І заради чого все це? Заради того, щоб божевільні пропагандисти показали десь у своїх ефірах російський або радянський прапор на руїнах... Іншої відповіді просто немає”, – додав він.

Зеленський підкреслив, що для всіх у світі і, за його переконаннями, для всіх недурних людей у самій же Росії – зрозуміло, що Україна переможе. “Це лише питання часу”, – переконаний Зеленський.

Нагадаємо, американський фінансист і засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рей Даліо заявив, що санкції загрожуватимуть владі Путіна, якщо обвалять економіку Росії на 40%.