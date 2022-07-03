Помер водолаз Запорізької АЕС, якого катували окупанти

Від чоловіка вимагали пірнати в бризгальний басейн атомної електростанції.

В Енергодарі помер водолаз Запорізької АЕС Андрій Гончарук, якого катували окупанти.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

За його словами, Гончарука кілька днів тому вкрай жорстоко побили окупанти.

“Від чоловіка вимагали пірнати в бризгальний басейн ЗАЕС, і після його відмови монстри в людському обличчі закатували Андрія Гончарука”, – сказав Орлов.

З численними тілесними ушкодженнями в стані коми його госпіталізували до лікарні Енергодару. “Але травми виявилися несумісними з життям і сьогодні він помер, так і не прийшовши до свідомості”, – зазначив мер.

Нагадаємо, російські окупанти змушують працівників Запорізької атомної електростанції осушити охолоджувальні басейни, щоб зняти із себе відповідальність за вчинення актів ядерного тероризму.