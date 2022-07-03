Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"

"Вся ця війна суперечить здоровому глузду. Бо сучасна Рф — це взагалі не про здоровий глузд"

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що має "чотири прості пояснення" вибухів у російських прифронтових містах.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Перше: атака своїх міст (коли росіяни жаліли своїх земляків?) власними ракетами в якості провокації, аби звинуватити Україну в обстрілі російських міст та зірвати постачання західної зброї. Примітивно, але абсолютно у стилі сучасної російської ідіо-пропаганди", - зазначив Подоляк.

Другою причиною радник керівника ОПУ назвав незграбність "інтелектуальних" операторів російських систем ППО", в яких "явно ростуть руки з місць, де в нормальних людей знаходяться інші частини тіла".

"Третє: обов’язкова карма. Маріуполь, Кременчук, Сергіївка, Чортків, Харків, Буча, Сєвєродонецьк — зло завжди має наслідки. І завжди треба платити за рахунками... Четверте: Божий промисел. Тому що не можна бути такими брехливими пекельними чортами…", - наголосив Подоляк.

Він додав, що "вся ця війна суперечить здоровому глузду. Бо сучасна рф — це взагалі не про здоровий глузд".

Нагадаємо, раніше влада Бєлгородської, Курської та Воронезької областей заявила про вибухи і пожежі. У Бєлгородській області спалахнув склад боєприпасів. Через вибухи на складі постраждали чотири особи.